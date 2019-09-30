Многомиллионные кредиты обернулись для жительницы Петербурга уголовным делом

Жительница Петербурга надолго испортила себе кредитную историю. Взяв очередной кредит, она потратила деньги на свои нужды, а не на погашение задолженности и была привлечена к уголовной ответственности.

Как рассказали в УФССП России по Петербургу, 59-летняя женщина обязана выплатить в пользу другого физического лица более 3 млн рублей по кредитному договору.

Никаких действий, направленных на погашение задолженности, гражданка предпринимать не хотела.

Как было установлено впоследствии дознавателем службы, должница взяла новый кредит в размере 7 млн рублей, но потратила деньги на личные нужды, не погасив имеющуюся кредиторскую задолженность. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела по ст.177 УК РФ( Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). В настоящее время материалы дела направлены в суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец погасил долг по кредиту в 700 тысяч, чтобы отправиться за границу.