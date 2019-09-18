Петербуржец погасил долг по кредиту в 700 тысяч, чтобы отправиться за границу

Петербуржец перестал выплачивать кредит, в результате чего накопил долг суммой более 700 тыс. рублей.

Судебные приставы ограничили 49-летнему должнику выезд за пределы РФ, взыскали денежные средства, находящиеся в банках. Кроме того за неисполнение требований в установленный срок был вынесен исполнительский сбор в размере около 54 000 рублей.

Как сообщили в УФССП по городу, мужчина знал об ограничениях, поэтому незадолго до запланированного отпуска отправился в районный отдел. Петербуржец взял квитанцию и погасил долг. В результате производство было окончено фактическим исполнением, а ограничения сняты.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что житель Ленобласти и злостный неплательщик погасил долг, испугавшись матери.