Злостный неплательщик погасил долги, испугавшись матери

24-летний житель Ленобласти задолжал, в общей сложности, 200 тысяч рублей, однако не планировал их отдавать.

Молодой человек имел долги по коммунальным платежам, несколько не выплаченных кредитов, а также проигнорировал штраф за вождение в нетрезвом виде.Несмотря на регулярно приходящие уведомления от службы судебных приставов, должник не спешил расплачиваться по счетам.

Пытаясь воздействовать на необязательного молодого человека, судебные приставы ограничили его возможность выезжать за границу, а также наложили запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля.

Так могло бы продолжаться и дальше, если бы мать должника не уведомили о грозящем аресте имущества. Спустя день после разговора с женщиной, её сын погасил задолженность в полном размере.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что приставы начнут сообщать должникам о запрете на выезд через СМС.