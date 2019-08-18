Приставы начнут сообщать должникам о запрете на выезд через СМС

Со следующего года приставы смогут сообщать задолжавшим россиянам о запрете на выезд за границу используя СМС.

В Министерстве юстиции РФ сообщили, в начале августа Кабмин внес соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» на рассмотрение Госдумы. Чтобы получать уведомление о невыезде за границу посредством СМС, гражданин должен написать соответствующую расписку и сообщить о своем согласии, а также указать действующий номер мобильного телефона. Те, кто не даст согласие подобным образом, будут получать уведомление о задолженности «по старинке», в частности, почтой.

Компании и индивидуальные предприниматели, в случае имеющейся задолженности, будут предупреждены посредством электронной почты.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, за первые есть месяцев 2019 года в России было заведено 6,6 млн постановлений о запрете на выезд из страны для должников.

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