Петербургские власти выкупят усадьбу Орловых-Денисовых

Сейчас усадьба находится в плачевном состоянии. Фото: "Усадьба Орловых-Денисовых в Коломягах"/ vk.com

Сейчас усадьба находится в плачевном состоянии. Фото: "Усадьба Орловых-Денисовых в Коломягах"/ vk.com

Власти Северной столицы намерены выкупит усадьбу Орловых Денисовых у ООО «БалтикСтрой». Объект находится в Приморском районе города.

По словам председателя КГИОП Сергей Макарова, компания «БалтикСтрой» сама выдвинула предложение о покупке памятника федерального значения. Предложение о покупке поддержали чиновники Смольного, сообщает в пресс-службе отделения «Справедливой России» по региону.

Руководитель городского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина рассказала, что жители Коломяг в течение долгого времени добиваются именно этого решения. Они считают, что правильнее всего будет обустроить в усадьбе общественное пространство.

Отметим, что сейчас усадьба находится в плачевном состоянии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Почта России» прокомментировала решение суда о реставрации усадьбы Ломоносова.