«Лукойл» без договора отбуксировал понтон в акватории Невы

&#171;Лукойл&#187; без договора отбуксировал понтон в акватории Невы
Акватория Невы. Фото: pixabay.com

Прокуратура Калининского района проверила деятельность крупной нефтяной компании ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт». Нарушения обнаружены при эксплуатации водных объектов.

Выяснилось, что компания произвела буксировку понтона в акватории Невы и начала его эксплуатацию. При этом соответствующий договор водопользования с комитетом по природопользованию у неё отсутствовал. Это нарушает требования федерального законодательства, сообщили в прокуратуре.

Руководителю ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» внесено представление об устранении нарушения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на причалах Морского порта Петербурга прекратили погрузочно-разгрузочные работы с нефтекоксом. Причиной этого стало оседание пыли на прилегающих территориях. Ожидается, что прекращение работ благоприятно скажется на состоянии атмосферного воздуха Кировского района.

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«Лукойл» без договора отбуксировал понтон в акватории Невы
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