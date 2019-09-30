«Лукойл» без договора отбуксировал понтон в акватории Невы

Прокуратура Калининского района проверила деятельность крупной нефтяной компании ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт». Нарушения обнаружены при эксплуатации водных объектов.

Выяснилось, что компания произвела буксировку понтона в акватории Невы и начала его эксплуатацию. При этом соответствующий договор водопользования с комитетом по природопользованию у неё отсутствовал. Это нарушает требования федерального законодательства, сообщили в прокуратуре.

Руководителю ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» внесено представление об устранении нарушения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на причалах Морского порта Петербурга прекратили погрузочно-разгрузочные работы с нефтекоксом. Причиной этого стало оседание пыли на прилегающих территориях. Ожидается, что прекращение работ благоприятно скажется на состоянии атмосферного воздуха Кировского района.