На причалах Морского порта Петербурга прекратили работы с нефтекоксом

На причалах Морского порта Петербурга прекратили работы с нефтекоксом
Погрузочно-разгрузочные работы с нефтекоксом на причалах АО «Морской порт Санкт-Петербург» прекращены. Фото: комитет по природопользованию

На причалах АО «Морской порт Санкт-Петербурга» прекращены погрузочно-разгрузочные работы с нефтяным коксом. Причиной этого стало оседание пыли на прилегающих территориях.

Возобновлять работы не планируется, сообщает комитет по природопользованию.

Жалобы на оседание пыли местные жители озвучили в апреле 2019 года во время объезда губернатора Александра Беглова. Глава города поручил разобраться с проблемой. После чего был проведен ряд совещаний.

Морскому порту было предложено распределить места хранения навалочных грузов и осуществление погрузочных работ с нефтекоксом между причалами с учетом отдаленности от жилой застройки.

Ожидается, что прекращение работ с нефтекоксом благоприятно скажется на состоянии атмосферного воздуха Кировского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в результате сжигания трупов в крематории для животных происходят выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом заявили в Росприроднадзоре.

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