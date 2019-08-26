Крематорий для собак загрязняет воздух в Петербурге

Росприроднадзор потребовать снизить количество токсичных выбросов в атмосферу – это опасно для здоровья местных жителей.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем сообщили в департаменте Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Ведомство выявило, что крематорий для животных нарушает законодательство – в результате сжигания трупов происходят выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. ООО «ПромЭко» не первый раз ловят на отравлении воздуха, в прошлый раз Росприроднадзор вынес предупреждения, но это не помогло. В июне 2019 года при повторной проверке выявили повторные нарушения.

На данный момент в отношении крематория возбудили административное дело, оно передано на рассмотрение в суд. Росприроднадзор хочет добиться закрытия предприятия.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что крематорий на Шафировском планируют капитально отремонтировать.