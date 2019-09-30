Лаппеенранта надеется на рост туристов из Петербурга

Маршрут из Вены в Лаппеенранту запустят в конце марта следующего года. Фото: pixabay

Маршрут из Вены в Лаппеенранту запустят в конце марта следующего года. Фото: pixabay

Аэропорт финской Лаппеенранты ожидает рост петербургских туристов благодаря новому авиарейсу из Лаппеенранты в Вену, который начнет работать в марте 2020 года.

Авиакомпания Lauda заявила о запуске нового маршрута, который будет следовать в Лаппеенранту из австрийской Вены, сообщает пресс-служба компании. Сейчас Lauda лидирует среди авиакомпаний в Австрии. Маршрут из Вены в Лаппеенранту запустят в окнце марта следующего года, он будет следовать дважды в неделю.

Представители аэропорта финского города считают, что новый рейс привлечет к путешествию не только местных жителей из двух государств, но и туристов из России. Причина этого кроется в близости аэропорта Лаппеенранты от Петербурга.

В воздушной гавани рассказали, что маршрут через Лаппеенранту позволит туристам попасть не только в Финляндию, но и в Петербург, который находится в двух часах езды от города.

Ранее GazetaSPb сообщала, что из Лаппеенранты открывается новое прямое авиасообщение с Веной.