В Петербурге сотрудницу почты подозревают в краже денег из кассы

Сотрудница почты подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая в июне прошлого года, являясь начальником почтового отделения на ул. Стремянная, похитила из кассы сумму в размере 147 тыс. рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что почта России прокомментировала информацию о краже из отделения в Гатчинском районе.