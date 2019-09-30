Житель Петербурга подозревается в растлении падчерицы

Житель Петербурга подозревается в растлении падчерицы
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга задержан мужчина, подозреваемый в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы.

Как стало известно GazetaSPb, о том, что 46-летний мужчина совершал насильственные действия в отношении своей 10-летней падчерицы, полиция Красногвардейского района узнала 29 сентября, сообщает главное управление МВД по городу.

Сообщается, что все происходило в 2017 году в съемной квартире в одном из домов по проспекту Шаумяна.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту произошедшего в отношении отчима девочки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти арестовали пожилого тренера, подозреваемого в растлении подростка. Отмечается, что задержанный работал в местном Детско-юношеском центре творчества на протяжение 30 лет.

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