Ленобласть выкупит фельдшерско-акушерские пункты за 27 млн рублей

Новые ФАПы выкупят с целью повышения доступности и качества оказания медуслуг для населения. Фото: pixabay

Новые ФАПы выкупят с целью повышения доступности и качества оказания медуслуг для населения. Фото: pixabay

Ленинградская область привлекла федеральное финансирование в рамках национального проекта «Здравоохранение» на выкуп фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) у инвесторов.

На выкупы ФАПов у инвесторов Ленобласть потратит 26,7 миллионов рублей. Разрешения на ввод пунктов уже получены в населенных пунктах Бокситогорского, Волосовского и Выборгского районов области.

Новые ФАПы выкупят с целью повышения доступности и качества оказания медуслуг для населения. Планируется, что новые пункты начнут свою работу до конца этого года.

Кроме того, в этом году Ленобласть планирует открыть ряд ФАПов в Выборгском и Гатчинском районах. Также заканчиваются строительные работы на пунктах в Лужском и Ломоносовском районах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Гатчине открыли новую поликлинику за полмиллиарда.