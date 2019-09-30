Сбербанк снизит ставки по ипотеке с октября

Снижение ставки доступно на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и места для автомобиля. Фото: Baltphoto

Снижение ставки доступно на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и места для автомобиля. Фото: Baltphoto

С начала следующего месяца Сбербанк снизит ставки по ипотеке. С 1 октября минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном — от 8,8%.

Снижение составит 0,3 процентного пункта. По некоторым программам снижение ставок будет недоступно.

Как сообщили в пресс-службе организации, покупка готового жилья станет доступна по ставке от 8,8%.

Ранее в GazetaSPb сообщали о воре в отделении «Сбербанка». Злоумышленника остановил прохожий. Петербуржец увидел, как девушка выхватывает из рук женщины купюры, которые ей выдал банкомат. Мужчина не остался в стороне и защитил пожилую женщину. В отделение банка оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы разобраться в ситуации.