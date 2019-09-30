Редкая плитка в доме на Исполкомской признана объектом культурного наследия

Сейчас в городе есть всего три дверных заполнения с подобными плитками. Фото: gov.spb.ru

Сейчас в городе есть всего три дверных заполнения с подобными плитками. Фото: gov.spb.ru

В объекты охраны были внесены редкая декоративная плитка, а также антикварные заполнения дверных проемов в доме 5 по Исполкомской улице, сообщает пресс-служба КГИОП.

В конце лета волонтеры, используя специальную методику, под контролем профессиональных реставраторов, отмыли старые слои краски с декоративной глазурованной плитки, на которой изображены кораллы, рыбы, деревья и попугаи.

Редкая плитка находится в вестибюле доходного дома В.П. Кончиелова, признанного объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас в город есть всего три дверных заполнения с подобными плитками.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в доходном доме на Зверинской сбили историческую плитку.

В Петербурге на Зверинской улице в парадной доходного дома Эрлиха-Эттингера в ходе ремонта сбили исторический объект: облицовочную плитку начала века.