Около 132 тысяч человек призовут в армию осенью

В ходе осенней призывной кампании около 132 тыс. человек отправятся на службу в российскую армию.
Как сообщил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, молодые люди подлежат призыву в соответствии с указом главы РФ. Он добавил, что призыв начнется в стране с 1 октября.
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС также рассказал, сообщает ТАСС, что к отправке призывников уже все готово, в том числе пункты питания и временного размещения для транзитных команд.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что с первого октября изменятся правила призыва. Теперь некоторые россияне смогут добровольно отказаться от прохождения службы в армии.