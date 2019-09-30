Около 132 тысяч человек призовут в армию осенью

Около 132 тысяч человек призовут в армию осенью
Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ. Фото: Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ходе осенней призывной кампании около 132 тыс. человек отправятся на службу в российскую армию.

Как сообщил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, молодые люди подлежат призыву в соответствии с указом главы РФ. Он добавил, что призыв начнется в стране с 1 октября.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС также рассказал, сообщает ТАСС, что к отправке призывников уже все готово, в том числе пункты питания и временного размещения для транзитных команд.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что с первого октября изменятся правила призыва. Теперь некоторые россияне смогут добровольно отказаться от прохождения службы в армии.

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