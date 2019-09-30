В России с октября изменятся требования к перевозке детей в автобусах

Сопровождающие детей взрослые обязаны будут проверять, хорошо ли они пристегнулись. Фото: unsplash

Сопровождающие детей взрослые обязаны будут проверять, хорошо ли они пристегнулись. Фото: unsplash

Использование ремней безопасности при перевозке детей в городских и пригородных автобусах станет обязательным с 1 октября в России, сообщает Госавтоинспекция.

В ведомстве добавили, что теперь городские и пригородные автобусы должны быть оборудованы ремнями безопасности, а не только междугородные, как это было раньше. В ГИБДД уточнили, что соответствующее постановление правительства вступит в силу с 1 октября 2019 года.

Сопровождающие детей взрослые обязаны будут проверят, хорошо ли они пристегнулись. Также на них лежит забота о том, чтобы дети не вставали со своих мест и не перемещались по салону во время движения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что условия выплаты пособия на детей изменятся. Введение изменений планируется в 2020 году, тогда получать пособие смогут около 856 тысяч семей.