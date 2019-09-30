Водитель оставил машину во втором ряду и создала пробку на Садовой

В Северной столице на Садовой улице произошло ДТП. Дорожный инцидент устроил наглый водитель легкового автомобиля.

Все случилось сегодня, 30 сентября, около дома №9. Со слов очевидцев, автомобилист припарковал свою машину вторым рядом. Трамвай попытался проехать, но не поместился. В результате все движение на участке остановилось

Как сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», на участке образовалась большая пробка. В комментариях пользователей возмутил поступок владельца автомобиля, петербуржцы заявили, что горе-водителей нужно наказывать.

Ранее в GazetaSPb сообщали о сбитом пешеходе в Петроградском районе. В результате инцидента также остановилось движение трамваев.