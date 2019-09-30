В России раскупили первую партию самых дорогих iPhone 11

IPhone теперь доступен в зеленом и фиолетовом цветах. Фото: apple.com

IPhone теперь доступен в зеленом и фиолетовом цветах. Фото: apple.com

В России с момента старта продаж (20 сентября) раскупили практически все самые дорогие модели iPhone нового поколения. Следующая партия ожидается только в октябре.

Так, со склада интернет-магазина Apple продали все модели iPhone 11 Pro и Pro Max, возобновление продаж ожидается через несколько недель, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. В течение такого же срока компания сможет предоставить iPhone 11 в фиолетовом цвете. Однако зеленый смартфон той же модели придется подождать на неделю-две больше.

На сегодняшний день дефицит зафиксирован только по моделям с наибольшими объемами памяти, в частности iPhone Pro и Pro Max 256 Гб и 512 Гб новых расцветок.

Стоимость iPhone 11 начинается от 59 990 рублей. IPhone можно приобрести в фиолетовом, желтом, зеленом, белом, красном и черном цветах. iPhone 11 Pro и Pro Max продаются по цене от 89 990 рублей в темно-зеленом, серебристом, золотом и сером цветах.

Ранее GazetaSPb сообщала, что логотип Apple на iPhone сделают с подсветкой.