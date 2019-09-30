WhatsApp будет недоступен для устаревших смартфоном

Со следующего года популярное бесплатное приложение WhatsApp перестанет работать на старых операционных системах.

Мессенджер перестанет поддерживать как устройства, работающие на Android, так и на iOS. Так, работа прекратится на Android 2.3.x и iOS 8 2014 года.

Как сообщили в блоге разработчиков, у владельцев смартфонов есть возможность сохранить мессенджер. Пользователям предлагается заменить гаджет на новый, либо обновить телефон до более поздней версии.

Также анонсировано прекращение поддержки всех версий Windows Phone в 2021 году.

Ранее в GazetaSPb сообщали о переименовании Instagram и WhatsApp. Названия немного изменятся.