WhatsApp будет недоступен для устаревших смартфоном

WhatsApp будет недоступен для устаревших смартфоном
Мессенджер пользуется популярностью. Фото: pixabay.com

Со следующего года популярное бесплатное приложение WhatsApp перестанет работать на старых операционных системах.

Мессенджер перестанет поддерживать как устройства, работающие на Android, так и на iOS. Так, работа прекратится на Android 2.3.x и iOS 8 2014 года.

Как сообщили в блоге разработчиков, у владельцев смартфонов есть возможность сохранить мессенджер. Пользователям предлагается заменить гаджет на новый, либо обновить телефон до более поздней версии.

Также анонсировано прекращение поддержки всех версий Windows Phone в 2021 году.

Ранее в GazetaSPb сообщали о переименовании Instagram и WhatsApp. Названия немного изменятся.

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