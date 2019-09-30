Великобританка в возрасте 52 лет стала самой старой суррогатной матерью

За 25 лет она один раз выносила близнецов для другой семьи, и еще два раза - тройняшек. Фото: unsplash

За 25 лет она один раз выносила близнецов для другой семьи, и еще два раза - тройняшек. Фото: unsplash

Кэрол Хорлок из Великобритании в 14-й раз решила выносить ребенка для других людей. Тем самым, в возрасте 52 лет, она стала старейшей в мире суррогатной матерью, вынашивающей ребенка по контракту.

Хорлок живет вместе со своим 65-летним мужем. У нее есть две взрослые дочери, родившиеся в первом браке. По словам женщины, первый раз она стала суррогатной матерью 25 лет назад. Она отметила, что в течение этого времени она один раз выносила близнецов для другой семьи, и еще два раза — тройняшек.

Британка добавила, что в мире существуют и более пожилые женщины, вынашивающие детей для близких. Однако она является старейшей суррогатной матерью, рожающей детей по контракту за денежное вознаграждение.

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