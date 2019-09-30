В России планируют ужесточить наказание для уклонистов

Молодым людям, которые не хотят служить в армии, будут вынуждены платить штраф.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия 24». Он считает, что необходимо жестче наказывать уклонистов – сейчас они платят минимум 500 рублей – сумма может увеличится примерно в шесть раз. Он уточнил, что накажут и тех, кто не сообщает информацию о смене места жительства или работы.

Бурдинский отметил, что с каждым годом парней, которые избегают армию, стало меньше – в 2014 году таких было около шести тысяч, а в настоящем моменте всего 1,6 тысяч.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что около 132 тысяч человек призовут в армию осенью. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС также рассказал, сообщает ТАСС, что к отправке призывников уже все готово, в том числе пункты питания и временного размещения для транзитных команд.