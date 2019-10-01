В Петербурге закрыли дамбу, есть угроза наводнения

В Северной столице перекрыли затворы дамбы. Решение принято в связи с поднятием воды. Сегодня, 1 октября, уровень воды в Неве может достигнуть до 160-170 сантиметров.
Речь идет о затворах городского Комплекса защитных сооружений С-1, С-2 и шесть водопропускных сооружений. Согласно информации в ГУ МЧС РФ по городу, уровень воды может достигнуть опасных значений.
По данным «Горного института», уровень воды во вторник к 6:00 вырос на 45 сантиметров.
Время открытия затворов будет уточняться. Ситуация будет зависеть от погодных условий.
Ранее в GazetaSPb сообщали о закрытии дамб в Петербурге из-за шторма. В МЧС предупредили жителей об опасности.