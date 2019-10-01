В «ДТП» с большегрузами на «Нарве» погиб водитель

На трассе А-180 «Нарва» произошло смертельное дорожно-транспортно происшествие с грузовыми автомобилями. В результате аварии погиб один из водителей.

Трагический инцидент случился сегодня утром, 1 октября, на 101 километре трассы. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на участке столкнулись цементовоз «ДАФ» со встречным грузовиком «МАН» с пустым прицепом. Водитель цементовоза скончался на месте.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии. Движение на трассе регулируют сотрудники ГИБДД. Грузовики должны эвакуировать.

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