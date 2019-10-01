Петербуржец наполнил карманы выручкой салона связи в Василеостровском районе

В Василеостровском районе задержали подозреваемого в покушении на грабеж. Злоумышленник наполнил карманы выручкой салона связи.

Все произошло в понедельник, 30 сентября, в доме 24 на 11 линии Васильевского острова. Неизвестный мужчина пришел в салон связи и совершил открытое хищение денежных средств со стола сотрудника. Из помещения петербуржец вышел с 67 тыс. 664 руб.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате оперативных мероприятий похищенное было изъято. По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.

У салона связи был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался 27-летний безработный гражданин.

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