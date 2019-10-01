В Пулково во время учений ликвидируют ЧП при посадке самолета Airbus A319 с отказом шасси

В Пулково во время учений ликвидируют ЧП при посадке самолета Airbus A319 с отказом шасси
Такие учения проводятся два раза в год. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Аэропорт Пулково и экстренные службы Петербурга проводят масштабные аварийно-спасательные учения на территории воздушной гавани.

Как сообщили Gazeta.SPb в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», тренировки проходят перед зимним сезоном с 1 по 4 октября. По сценарию, команда спасателей должна ликвидировать авиационное ЧП при грубой посадке самолета Airbus A319.

По легенде учений, произошел разрыв покрышки правой стойки шасси, разрыв системы гидравлики и повреждение крыльевых баков.

Аварийно-спасательная бригада аэропорта быстро прибывает в квадрат сбора. Начинается эвакуацию пассажиров, после чего подается сигнал «Отбой».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Пулково огласили страны, куда будут летать иностранные лоукостеры.

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