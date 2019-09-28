В Пулково огласили страны, куда будут летать иностранные лоукостеры

В Пулково огласили страны, куда будут летать иностранные лоукостеры
Решение Минтранспорта будет известно только 1 октября. Фото: Аэропорт Пулково

Благодаря «открытому небу» у авиаперевозчиков появится возможность не совершать полеты из Пулково не только в собственные страны, но и многие другие.

Всего для полетов из петербургского аэропорта будут доступны 33 страны, 32 из которых — европейские. Среди них Великобритания, Нидерланды, Германия, Кипр, Португалия и многие другие. Единственное не европейское направление в этом списке — Израиль.

Окончательное решение по «седьмой степени воздушной свободы», а также список стран, для которых запрашивается статус, будет принято в Министерстве транспорта 1 декабря этого года.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что с 1 октября Пулково будет готов к обслуживанию туристов с электронными визами. Данная возможность предоставляется путешественникам из 53 стран. Виза выдается бесплатно сроком на один месяц.

авиаперевозчики новости открытое небо пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Солунской улице за 460 млн возведут спорткомплекс для ФК «Коломяги»
В Пулково огласили страны, куда будут летать иностранные лоукостеры
Движение по петербургской дамбе ограничат до 6 октября
«Зенит» проведет матч с «Локомотивом» в лазурной форме
Петербургские школьники распорядятся 30-миллионным бюджетом
На Гражданке неизвестные украли из фургона 800 блоков сигарет
Мясники оказались «теневыми» банкирами-миллионерами
Возле трассы «Кола» обнаружили расчлененное тело