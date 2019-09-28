В Пулково огласили страны, куда будут летать иностранные лоукостеры

Благодаря «открытому небу» у авиаперевозчиков появится возможность не совершать полеты из Пулково не только в собственные страны, но и многие другие.

Всего для полетов из петербургского аэропорта будут доступны 33 страны, 32 из которых — европейские. Среди них Великобритания, Нидерланды, Германия, Кипр, Португалия и многие другие. Единственное не европейское направление в этом списке — Израиль.

Окончательное решение по «седьмой степени воздушной свободы», а также список стран, для которых запрашивается статус, будет принято в Министерстве транспорта 1 декабря этого года.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что с 1 октября Пулково будет готов к обслуживанию туристов с электронными визами. Данная возможность предоставляется путешественникам из 53 стран. Виза выдается бесплатно сроком на один месяц.