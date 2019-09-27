Пулково начнет обслуживать пассажиров по электронным визам с 1 октября

Петербургский аэропорт Пулково с 1 октября начнет принимать путешественников из 53 стран по электронным визам.

В воздушной гавани Северной столицы успешно проведены все технические и организационные мероприятия, необходимые для обслуживания пассажиров по электронным визам. Оборудование аэропорт прошло все тестирование. Как сообщает пресс-служба Пулково, аэропорт полностью готов к обслуживанию туристов из 53 стран по электронным визам.

Отмечается, что однократная электронная виза выдается бесплатно на срок 30 дней. На территории РФ по такой визе можно пребывать не более восьми суток с даты въезда. Электронную визу необходимо успеть оформить не позднее, чем за четыре дня до даты выезда.

Возможность получить электронную визу появится с 1 октября. По этой визе иностранцы смогут передвигаться только в пределах Петербурга и Ленобласти.

Ранее GazetaSPb сообщала, что МИД опубликовало инструкцию для въезда в Петербург по электронной визе.