Свидетельство о рождении ребенка в Ленобласти выдадут в день обращения

Нововведение доступно в МФЦ Выборгского, Гатчинского и Приозерского районов. Фото: lenobl.ru

Нововведение доступно в МФЦ Выборгского, Гатчинского и Приозерского районов. Фото: lenobl.ru

Свидетельства о рождении ребенка выдадут за 15 минут. Пилотный проект запустили сегодня, 1 октября, в Ленобласти.

Пока что услуга доступна доступна в некоторых районных МФЦ. Впоследствии их число увеличится. Для запуска соответствующего проекта в 2018 году в области приняли закон. В результате работники МФЦ смогли регистрировать акты гражданского состояния.

Для оформления родителю понадобится паспорт, медсвидетельство, документы, подтверждающими место жительства, а также свидетельство о браке (при наличии).

Ранее в GazetaSPb сообщали, что МФЦ Северной столицы расширяют списки услуг. Большинство из них уже действуют.