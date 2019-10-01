Кремль не в курсе о нарушениях на выборах в Петербурге

По словам Дмитрия Пескова, информации о судебных исках и нарушениях в Кремль не поступало. Фото: http://kremlin.ru/

По словам Дмитрия Пескова, информации о судебных исках и нарушениях в Кремль не поступало. Фото: http://kremlin.ru/

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не осведомлены о судебных исках и докладах о нарушениях на прошедших в Северной столице муниципальных выборах.

Как стало известно, председатель Центризбиркома Элла Памфилова не докладывала Владимиру Путину о ситуации, сложившейся на петербургских выборах.

Ранее глава ЦИК заявила, что попросить руководство «Единой России» провести соответствующую проверку действий членов партии на муниципальных выборах Петербурга, прошедших в сентябре, и дать им «должную оценку». Так, Памфилова отметила спикера ЗакСобрания Вячеслава Макарова и депутатов Госдумы Михаила Романова и Евгения Марченко, которые, по мнению главы ЦИК, осуществляли прямое вмешательство в результаты народного голосования.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Вячеслава Макарова подал в суд муниципальный депутат Василий Кунин.