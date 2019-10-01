Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Александр Кокорин и Александр Протасовицкий (крайний справа) / Фото: скриншот с видео судебного заседания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева в Youtube

Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, осужденного за драку в центре Москвы вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Отказано в удовлетворении ходатайства. Причины не смогу сказать», — заявил представитель суда, сообщает РБК.

Напомним, в сентябре футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Радимов сфотографировался с Кокориным на тренировке «Зенита-2».

Александр Протасовицкий дело кокорина и мамаева
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