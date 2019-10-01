Въезд в Сьерра-Леоне добавил россиянам свободы

Россия находится на 48 месте в мировом индексе паспортов, поднявшись вверх на три строчки. Россияне могут без виз посещать 117 стран – на одну больше, чем в прошлом квартале 2019 года. Гражданам РФ открыли безвизовый въезд в Сьерра-Леоне, африканскую страну.

В четвертом квартале 2019 года лидеры индекса паспортов не изменились. На первом месте Япония и Сингапур, граждане этих стран могут без виз посетить 190 стран из 227 возможных. На втором месте находятся Южная Корея, Германия и Финдляндия, паспорта которых позволяют без визы посетить 188 стран. На третьем месте Италия, Дания и Люксембург со 187 направлениями.

Интересно, что США и Великобритания по прежнему находятся на шестом месте, опустившись туда с первого места, которое они занимали в индексе паспортов в 2014 году. Одновременно с этим серьезно выросли в рейтинге Арабские Эмираты, которые поднялись на пять строчек, и заняли 15 место со 172 безвизовыми направлениями.

Также вырос индекс Грузии, граждане которой могут без виз посещать Сент-Китс и Невис, и теперь эта страна находится на 50 месте в рейтинге.

Поднялись в рейтинге также Кипр и Мальта – государства, которые дают гражданство в обмен на инвестиции. Мальтийцы могут поехать без визы в 183 страны мира, киприоты в 173 государства (13 и 14 места соответственно). На последнем месте индекса безвизового доступа находится Афганистан, граждане которого могут без виз посещать 25 государств.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ( до 2018 года — Индекс визовых ограничений), — это международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения. Henley & Partners – компания в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская молодежь считает траты на путешествия самыми важными и не собирается на них экономить.