За сутки на дорогах Петербурга задержали около 40 пьяных водителей

Кроме того, в ходе рейда задержано 8 водителей, повторно управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Фото: Baltphoto

Кроме того, в ходе рейда задержано 8 водителей, повторно управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Фото: Baltphoto

Сотрудники ГИБДД провели рейды по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти.

В итоге 40 водителей привлечены к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, рассказали Gazeta.SPb в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что было выявлено 38 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 — в состоянии наркотического опьянения, 21 человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники ГИБДД поймали более 350 лихачей за выходные в Петербурге.