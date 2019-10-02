Современные технологии будут использовать при строительстве трасс в Ленобласти

Дорожники начали использовать современные транспортные системы и материалы при строительстве и ремонте региональных трасс в Ленинградской области.

Руководитель регионального дорожного комитета Денис Седов заключил соглашение с гендиректором Российского дорожного научно-исследовательского института Алексеем Вятченко, в рамках соглашения институт предоставит исследования для внедрения инноваций по строительству и ремонту дорог в области. Соглашение подписано в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Специалисты проверят состояние региональных трасс в техническом плане, а также разработают решения для проведения дорожных работ.

Ранее GazetaSPb сообщала, что участок трассы А-120 ввели в эксплуатацию раньше срока в Ленобласти.