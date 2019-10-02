В новом баре «Ночной дозор» украли одноименную картину Рембрандта

Открытие голландского бара «Nacht Wacht» не смогло состояться из утраты главной идеи заведения — копии работы знаменитого «Ночного дозора» Рембрандта.

О том, что бар вынужденно пробудет закрытым неопределенное время сообщил на своей странице в Facebook его основатель, Александр Затуливетров. Он не распространялся о подробностях произошедшего, хотя снимок предполагаемого похитителя картины есть.

Предположительно, картину вырезали из подрамника. Есть версия, что злоумышленник действовал из желания отомстить или шантажировать хозяина заведения. Однако, несмотря на то, что утеряна копия, владелец не открывшегося бара пока не готов решать проблему восстановления утраченной работы. Ведутся поиски вора и картины.

Затуливетров также предупредил работодателей, что у всех сотрудников необходимом брать копию паспорта сразу после трудоустройства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП, случившемся в результате погони полицейских за бензиновым вором.