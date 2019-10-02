«Беженцы» с Донбасса обманули пенсионера на полмиллиона рублей

Мошенники притворились беженцами и объяснили, что им необходимо получить крупный перевод из Донецка. В результате пенсионер снял со своего счета 500 тысяч рублей.

Злоумышленники встретили 89-летнего мужчину на перекрестке 12-й линии и Большого проспекта Васильевского острова еще 13 сентября. Они представились беженцами, которым необходимо получить банковским переводом крупную сумму средств. Однако они не могут сделать этого самостоятельно, поскольку с них, как с граждан другой страны, возьмут крупный процент.

В результате пенсионер снял со своего счета, в общей сложности, около пятисот тысяч рублей. Преступники обменяли эти деньга на билеты из «банка приколов». Но распознал обман дедушка лишь 1 октября.

Полицейские установили автомобиль, который принадлежит преступникам. Мошенников разыскивают.

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