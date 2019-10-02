Мигранта подозревают в домогательствах к дочери-подростку

Мигранта подозревают в домогательствах к дочери-подростку
Семья проживает в деревне Малые Колпаны. Фото: Google View

В Гатчинском районе Ленобласти задержан мужчина, подозревающийся в домогательстве к собственной дочери подросткового возраста.

Заявление в правоохранительные органы поступило от матери девочки, 35-летней женщины из Таджикистана. По словам заявительницы, её муж неоднократно насиловал их четырнадцатилетнюю дочь, учащуюся в седьмом классе.

Семья проживает в Гатчинском районе Ленинградской области в населенном пункте Малые Колпаны. По месту жительства мигрантов прибыли полицейские, они задержали подозреваемого мужчину. Он прибыл из Таджикистана в Россию вместе с дочкой летом 2019 года, жена приехала годом ранее. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что тренера-педофила из Светогорска подозревают в растлении еще одного ребенка.

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Мигранта подозревают в домогательствах к дочери-подростку