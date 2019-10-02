В Петербурге 30 тысяч «квадратов» освободили от незаконных автостоянок

В Петербурге за один день выявили семь самовольных автостоянок. Территорию общей площадью около 30 тыс. кв. метров освобождают сотрудники комитета по контролю за имуществом.

Автостоянки площадью 1,7 и 7,4 тыс. кв. метров обнаружили на проспекте Энтузиастов. Территории были огорожены заборами и оборудованы пунктом охраны. Договор на использование участков был заключен с ООО «НеваТранс». В марте он перестал действовать, однако компания продолжила использовать землю, сообщили в комитете по контролю за имуществом.

Более 7 тыс. кв. метров занимала стоянка на улице Доблести. На территории установлен пункт охраны, где собирают деньги за услуги по охране автомобилей. Участок после расторжения договора незаконно использовал ПК «Дорожник».

Аналогичные нарушения выявлены в Станционном поселке, на улице Паризана Германа и на Октябрьской набережной.

Всем землепользователям были отправлены уведомления о добровольном освобождении участков. Однако требования в установленный срок не выполнены. Демонтаж автостоянок проводится 2 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Фучика снесли незаконный шиномонтаж.