Прокуратура заставит РЖД отремонтировать ветхий вокзал в Любани

Транспортная прокуратура осталась недовольна состоянием здания-памятника вокзала в городе Любань Тосненского района Ленобласти. Ветхий объект находится на балансе ОЖД.

Прокуратура провела проверку состояния здания вокзала в Любани. Результаты проверки показали, что руководство железнодорожного вокзала не выполняет требования по должному содержанию здания, признанного объектом культурного наследия. Речь идет о трещинах, загрязнениях, отслоении штукатурки на фасаде и других повреждениях.

Прокуратура внесла представление об устранению нарушений начальнику Октябрьской дирекции пассажирских обустройств. Правоохранительные органы проконтролируют устранение нарушений.

Ранее GazetaSPb сообщала, что прокуратура обнаружила нарушения в санатории «Черная речка».