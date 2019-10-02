Прокуратура заставит РЖД отремонтировать ветхий вокзал в Любани

Прокуратура заставит РЖД отремонтировать ветхий вокзал в Любани
Руководство железнодорожного вокзала не выполняет требования по должному содержанию здания, признанного объектом культурного наследия. Фото: pixabay

Транспортная прокуратура осталась недовольна состоянием здания-памятника вокзала в городе Любань Тосненского района Ленобласти. Ветхий объект находится на балансе ОЖД.

Прокуратура провела проверку состояния здания вокзала в Любани. Результаты проверки показали, что руководство железнодорожного вокзала не выполняет требования по должному содержанию здания, признанного объектом культурного наследия. Речь идет о трещинах, загрязнениях, отслоении штукатурки на фасаде и других повреждениях.

Прокуратура внесла представление об устранению нарушений начальнику Октябрьской дирекции пассажирских обустройств. Правоохранительные органы проконтролируют устранение нарушений.

Ранее GazetaSPb сообщала, что прокуратура обнаружила нарушения в санатории «Черная речка».

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Прокуратура заставит РЖД отремонтировать ветхий вокзал в Любани
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