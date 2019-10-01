Прокуратура обнаружила нарушения в санатории «Черная речка»

Прокуратура обнаружила нарушения в санатории &#171;Черная речка&#187;
Организация работает над устранением обнаруженных нарушений. Фото: https://pixabay.com/

По итогам проверки, проведенной прокуратурой Курортного района в санатории «Черная речка», были выявлены многочисленные нарушения.

О результатах проверки сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Сотрудники оздоровительного учреждения неправильно вели медицинские карты пациентов. Кроме того, выяснилось, что письменное добровольное согласие на получение медицинских услуг от посетителей санатория не брали. Также, в санатории хранились лекарственные препараты с истекшим сроком годности.

Все виновные в нарушениях привлечены к дисциплинарной ответственности, районная прокуратура отслеживает ход устранения нарушений.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что сегодня, 1 октября, в Ленинградской области состоится проверка работы систем оповещения. Поэтому жители области могут слышать сирены, однако, беспокоиться не стоит.

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