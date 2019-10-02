Скончался чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

В возрасте 80 лет скончался прославленный эстрадный певец Карел Готт. Его не стало во вторник ночью, 2 октября.

Со слов его продюсера Анеты Штольцовой, сообщает ТАСС, Карелл Готт умер в окружении своих родных. Артист признавался об обнаружении острой лейкемии в сентябре, в результате чего проходил лечение в пражском медцентре. Однако точная причина смерти не уточняется.

Во многих странах мира исполнителя называли «чешским соловьем» за сильный голос. Его карьера начиналась в студенческие годы в Государственной консерватории Праги. Интерес среди слушателей к его песням стал стремительно расти.

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