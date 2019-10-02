Иван Краско радостно рассказал о предполагаемом сыне и внучке

Иван Краско радостно рассказал о предполагаемом сыне и внучке
Актер рад новости. Фото: https://www.teatrvfk.ru/

Актер собирается проверить степень родства, но будет рад принять мужчину в свою семью.

Об этом стало известно сегодня, 2 октября. Обо всем сообщает Собеседник.Ru. 89-летний актер Иван Краско рассказал, что ему позвонил мужчина и представился его сыном. Он заявил, что воспитывается дочку, которая приходится знаменитости внучкой. Эта новость порадовала Краско, но он не может быть уверен на сто процентов в том, что неизвестный не является самозванцем.

«Буду рад встрече с моим предполагаемым сыном, и если это правда, то примем в нашу большую семью»,

— поделился Краско планами.

Актер отказался называть имя звонившего, но он якобы известная личность в своих кругах. Краско всегда мечтал о дочке и будет рад стать дедушкой малышки.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мужчина, заявивший о родстве с Золотухиным, сдал ДНК-тест. Житель Кемеровской области считает, что он может быть внебрачным сыном скончавшегося актера и худрука Театра на Таганке.

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