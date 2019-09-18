Мужчина, заявивший о родстве с Золотухиным, сдал ДНК-тест

Житель Кемеровской области считает, что он может быть внебрачным сыном скончавшегося актера и худрука Театра на Таганке.

Об этом Владимир Золотухин, тезка московского артиста, пришел на телеканал «Россия-1», чтобы проверить, действительно ли он является внебрачным сыном Валерия Золотухина. Он отметил, что его не интересует наследство – россиянин просто захотел узнать правду. При этом мужчина только недавно вышел из тюрьмы и ему негде жить.

Владимир рассказал, что ему постоянно говорят о внешнем сходстве с актером. Он устал от этого и желает «скинуть этот груз внутри». Мужчине позволили сдать сразу два ДНК-теста и оба показали, что он не является родственником Валерия. При этом эксперты отметили, что могла возникнуть ошибка, но ее вероятность не так велика.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что участники «Евровидения» будут сдавать ДНК-тест. Такую услугу на певческом конкурсе предложил официальный партнер «Евровидения» — My Heritage. Условия прохождения теста не является обязательным, отметили в пресс-службе конкурса.