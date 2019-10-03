В Тихвине неизвестный вынес из дома электрогазосварщика «ювелирки» на 158 тысяч

В Тихвине неизвестный вынес из дома электрогазосварщика &#171;ювелирки&#187; на 158 тысяч
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Тихвинском районе Ленобласти сотрудники правопорядка разыскивают грабителя, который вынес из частного дома ювелирные изделия на крупную сумму.

Инцидент произошел во вторник, 1 октября, на улице Шумилова в Тихвине. Злоумышленник пробрался в дом 49-летнего электрогазосварщика и украл ювелирные украшения.

Как стало известно GazetaSPb, сумма ущерба составила 158,2 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по факту кражи.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии на Обуховской Обороны. Участником аварии стал автомобиль службы «Яндекс.Такси». Машина влетела в иномарку. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Вор розыск тихвин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бабушку подозревают в съемке порно с участием 5-летней внучки в Петербурге
Создатель «Северной долины» построит жилье у захоронений в Пушкине
В Тихвине неизвестный вынес из дома электрогазосварщика ...
«Яндекс.Такси» протаранил Smart на Обуховской Обороны
ГУП «ТЭК СПб» добился ареста имущества «СК ...
Полиция раскрыла серию карманных краж у туристов в центре Петербурга
В Выборгском районе школьников обучат ПДД в трамвае
В Петербурге подорожали смартфоны