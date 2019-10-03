Женатого жителя Волхова подозревают в развращении 13-летней падчерицы

Мужчина начал развращать девочку, когда ей было всего 11 лет. Фото: pixabay

Мужчина начал развращать девочку, когда ей было всего 11 лет. Фото: pixabay

В Волховском районе Ленобласти женатый мужчина развращал 13-летнюю девочку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О случившемся сообщила безработная 33-летняя жительница Волхова. Со слов женщины, ее 41-летний муж, также безработный, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Она добавила, что все происходило в период с января 2017 года по август 2019 года.

Как стало известно GazetaSPb, девочка – не родная дочь мужчине. Когда он начал домогаться школьницы, ей было всего 11 лет. В отношении злоумышленника составлен протокол, его подозревают в педофилии.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ювелирном воре в Тихвине. Мужчина вынес из частного дома украшений на сумму 158 тысяч.