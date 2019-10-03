В Ленобласти отремонтировали дорогу через деревню Коваши

В Ленобласти отремонтировали дорогу через деревню Коваши
В скором времени на трассе появится разметка. Фото: pixabay

Дорожники обновили старое асфальтовое покрытие на участке региональной автодороги форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор в Ломоносовском районе Ленобласти.

В Ломоносовском районе завершены работы по ремонту участка региональной трассы форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор, связывающую атомград с автодорогой Санкт-Петербург — Ручьи, сообщает пресс-служба компании «Ленавтодор», выступившая заказчиком работ.

В рамках ремонта участка трассы подрядчик срезал изношенное покрытие и заменил его на два новых слоя асфальтобетона, также были проведены работы по замену трубы для пропуска сточной воды под дорогой. В скором времени на трассе появится разметка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что отремонтирована дорога, связывающая Петербург и Бугры.

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