В Ленобласти отремонтировали дорогу через деревню Коваши

В скором времени на трассе появится разметка. Фото: pixabay

В скором времени на трассе появится разметка. Фото: pixabay

Дорожники обновили старое асфальтовое покрытие на участке региональной автодороги форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор в Ломоносовском районе Ленобласти.

В Ломоносовском районе завершены работы по ремонту участка региональной трассы форт «Красная Горка» — Коваши — Сосновый Бор, связывающую атомград с автодорогой Санкт-Петербург — Ручьи, сообщает пресс-служба компании «Ленавтодор», выступившая заказчиком работ.

В рамках ремонта участка трассы подрядчик срезал изношенное покрытие и заменил его на два новых слоя асфальтобетона, также были проведены работы по замену трубы для пропуска сточной воды под дорогой. В скором времени на трассе появится разметка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что отремонтирована дорога, связывающая Петербург и Бугры.