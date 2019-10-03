Обводный канал покрылся радужной пленкой

Обводный канал покрылся радужной пленкой
Пленка покрыла воду. Фото: Pixabay

По предварительным данным, причиной её появления стал разлив нефтепродуктов.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем рассказали петербуржцы, которые поделились фотографиями «пятна» в социальных сетях. Они пишут, что увидели его в Обводном канале в Кронштадте. На место уже прибыли сотрудники ГУП «Пиларн», которым предстоит разобраться в инциденте, сообщает «Мойка 78», ссылаясь на комитет по природопользованию Санкт-Петербурга. Подробности пока не уточняются.

Напоминаем, что огромное количество нефтепродуктов угодило в водоемы города в августе – за неделю специалисты «выловили» 400 килограммов топлива. Также в реках и каналах находятся прочие опасные отход.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что под Петербургом загорелся нефтеперерабатывающий завод. В результате происшествия пострадавших нет. На ликвидацию пожара ушло полтора часа — в 8:44 его потушили. В тушении огня участвовали 75 пожарных с использованием 23 единиц техники.

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