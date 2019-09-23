Под Петербургом загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Ленинградской области ликвидирован пожар на НПЗ «Кинеф» в Киришах, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 7:15 утра 23 сентября. Причиной возгорания на технической установки стал огонь, который распространился из печи. Пожар успел распространиться на территории 90 квадратных метров.

В результате происшествия пострадавших нет. На ликвидацию пожара ушло полтора часа — в 8:44 его потушили. В тушении огня участвовали 75 пожарных с использованием 23 единиц техники.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пьяный хозяин сгоревшей квартиры в Купчино госпитализирован.

Огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров. На ликвидацию возгорания ушло порядка получаса.