Пьяный хозяин сгоревшей квартиры в Купчино госпитализирован

Жильцы дома рассказали, что при пожаре пострадал владелец квартиры. Фото: vk.com

Жильцы дома рассказали, что при пожаре пострадал владелец квартиры. Фото: vk.com

Одна из квартир в многоэтажном доме во Фрунзенском районе Петербурга загорелась в ночь на 23 сентября. Об этом сообщили в МЧС по Петербургу.

Квартира загорелась в многоэтажке по адресу Малая Бухарестская улица, дом 5, корпус 2. Огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров. На ликвидацию возгорания ушло порядка получаса.

Жильцы дома рассказали, что при пожаре пострадал владелец квартиры, его увезли на карете скорой помощи в медучреждение. По словам местных жителей, петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины возгорания.

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