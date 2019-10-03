Стало известно, почему Головина нет в Смольном

Стало известно, почему Головина нет в Смольном
Головин ушел в отпуск. Фото: Горэлектротранс

Отсутствие председателя комитета по транспорту прокомментировал его коллега.

Обо всем рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, сообщает «Мойка 78». На данный момент председатель комитета по транспорту Александр Батанов отсутствует на рабочем месте – вместо него распоряжения в последнее время подписывает заместитель Владимир Реунов. Сейчас он значится временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Как объяснил Батанов, Головин отправился в отпуск, так как «у людей случаются отлучки».

Напоминаем, что Александр Головин начал работать в комитете по транспорту в 2015 году. С приходом Александра Беглова к власти он занял должность председателя ведомства. Есть мнение, что может что-то измениться.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов выйдет из отпуска ради открытия станций Фрунзенского радиуса. Губернатор хочет присутствовать на торжественном мероприятии и готов пожертвовать отпуском.

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