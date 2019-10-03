В Петербурге скончался знаменитый тренер по плаванию Глеб Петров

В Петербурге скончался знаменитый тренер по плаванию Глеб Петров
Ему было 82 года. Фото: Pixabay

Он ушел из жизни в возрасте 82 лет. Пока каким причинам – не уточняется.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Печальной новостью поделились в пресс-службе Всероссийской федерации плавания. В сообщении сказано, что тренера отечественных сборных по плаванию Глеба Петрова не стало в среду. Ему было 82 года.

Глеб Петров по праву назывался одним из лучших тренеров СССР и Ленинграда. Он родился в 1937 году, отучился в Институте физкультуры им. Лесгафта, а затем до последнего дня работал в спортивной школе «Экран».

Благодаря его старанию сборная СССР, СНГ и России не раз добивалась высоких результатов на Олимпийских играх. Многие его воспитанники стали выдающимися спортсменами.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что скончался чешский эстрадный исполнитель Карел Готт. Во многих странах мира исполнителя называли «чешским соловьем» за сильный голос. Его карьера начиналась в студенческие годы в Государственной консерватории Праги. Интерес среди слушателей к его песням стал стремительно расти.

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